Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Венди Сузуки,Билли Фицпатрик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известная на весь мир нейробиолог Венди Сузуки проснулась как-то утром и поняла, что по большому счету она – неудачница. Имея огромные заслуги в научной сфере, в личной жизни она не добилась ничего! Мужа нет, детей нет, друзей нет, да и физическая форма оставляет желать лучшего. Опираясь на свои глубокие познания о мозге, Венди разработала авторскую методику физических упражнений, которая способна не только изменить вас внешне, но и поменять ваш образ мыслей и всю вашу жизнь.



Странная девочка, которая влюбилась в мозг слушать на видеосервисе Wink.