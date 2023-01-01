WinkАудиокнигиСтранная девочка, которая влюбилась в мозг. Венди Сузуки,Билли Фицпатрик
Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Венди Сузуки,Билли Фицпатрик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн518 мин12+
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Сюжет
Известная на весь мир нейробиолог Венди Сузуки проснулась как-то утром и поняла, что по большому счету она – неудачница. Имея огромные заслуги в научной сфере, в личной жизни она не добилась ничего! Мужа нет, детей нет, друзей нет, да и физическая форма оставляет желать лучшего. Опираясь на свои глубокие познания о мозге, Венди разработала авторскую методику физических упражнений, которая способна не только изменить вас внешне, но и поменять ваш образ мыслей и всю вашу жизнь.
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