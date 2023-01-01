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Страница любви. Эмиль Золя (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика744 мин16+
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Сюжет
Страница любви – роман Эмиля Золя, французского писателя, публициста и политического деятеля. Книга входит в серию «Ругон-Маккары». Действие романа происходит в 1854—1855 годах в Париже. История женщины, вынужденной выбирать между любимым мужчиной и наполненной ревностью дочерью.
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