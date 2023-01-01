Страница любви. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Страница любви" – роман из цикла «Ругон-Маккара» французского писателя Эмиля Золя. Описывая интимную драму главной героини, автор показал столкновение идеала и реальной жизни, когда глубокие искренние чувства становятся несовместимыми с реальной действительностью, опошляются и гибн�ут. Этот роман – подлинная история любви, страница, небрежно вырванная из книги жизни…



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