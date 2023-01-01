Страна багровых туч. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экипаж фотонного планетолeта «Хиус-2» отправляется в экспедицию на Венеру, где отважным исследователям предстоит разведать месторождение Урановая Голконда. Но Венера не намерена отступать без боя. Под багровым небом жестокой планеты героев ждут песчаные бури, ядерные взрывы и загадочные бо�лезни. А ещe им предстоит выяснить, что стоит за последними словами геолога Тахмасиба, члена предыдущей экспедиции, погибшего при загадочных обстоятельствах: «Бойтесь красного кольца»…



Страна багровых туч слушать на видеосервисе Wink.