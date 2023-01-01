Страховка. Надежда Тэффи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Закуски были съедены, и теперь, наверное, придется бесконечно ждать, пока подадут идиотское „микст-гриль“, которое почему-то заказал этот нудный Берестов, вместо жареной утки, которая была в меню и которую так аппетитно едят все вокруг. Да, все едят, а ты сиди и жди в угоду господину Берестову, который влюблен и поэтому старается прыгнуть выше головы. Надоело все это. И, наконец, хочется есть, а не смотреть, как едят другие и как умиляется Берестов…»



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