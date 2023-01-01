Страх в кукольном домике. Анна Велес (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В детективное агентство «Хеймдаль» обратился давний деловой партнер отца шефов, Майка и Гнома,– дядя Егор, как они с детства привыкли его называть. Его большая семья живет в загородном имении, давно выкупленном бизнесменом и его братом-близнецом. Там недавно умер дядя Юрий, второй глава семейства, и его старшая дочь Мария. Их смерть явно выглядит неестественной, притом есть одна зловещая деталь – рядом с телами были обнаружены куклы, пугающе похожие на убитых…



Страх в кукольном домике слушать на видеосервисе Wink.