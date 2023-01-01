Страх. Эдуард Хруцкий (книга, 2020) слушать онлайн

Поздним вечером в одной из подворотен Леонтьевского переулка Москвы обнаружен труп мужчины. На место преступления незамедлительно прибыли эксперты-криминалисты и опергруппа уголовного розыска во главе с подполковником Даниловым. В карманах убитого кроме денег, пачки сигарет и счета из ресторана «Астория» найдено удостоверение работника МУРа. Вот только подлинность его вызывает большие сомнения. Похоже, оперативникам предстоит в очередной раз решить непростую задачку со многими неизвестными. Также не пропустите ранее вышедшие произведения Эдуарда Хруцкого: «Полицейский», «Операция прикрытия».



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