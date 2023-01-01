Стоячие камни. Книга 1: Квиттинская ведьма. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда две державы стоят на пороге войны, любое неосторожное слово может послужить искрой, из которой разгорится пожар. А если это слово произносит прирожденная колдунья, сама не знающая своих сил и возможностей, то последствия и вовсе непредсказуемы. Дочь знатного человека Хeрдис поссорилась с молодым ярлом Хродмаром, родичем могущественного конунга, и навлекла на него и на его дружину опасную болезнь. И вот, чтобы отомстить ведьме, собираются войска и выходят в море корабли. Этой войне бушевать много лет, она затронет множество народов. В вихрь сражений вовлечены и боги – сам Один вручает конунгу чудесное Копье Властелина…



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