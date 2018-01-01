Стоунхендж. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Стоунхендж» – тринадцатую в культовой серии «Трое из леса». Сэр Томас Мальтон Гислендский вернулся домой из крестового похода не с пустыми руками – он привез в Британию Святой Грааль. В долгих скитаниях он приобрел надежного и верного друга – русского калику Олега. И могущественных врагов, которых называют Семеро Тайных и которые никак не хотят оставить друзей в покое. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Стоунхендж слушать на видеосервисе Wink.