WinkАудиокнигиСтоунхендж. Юрий Никитин
Стоунхендж. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези1283 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Стоунхендж» – тринадцатую в культовой серии «Трое из леса». Сэр Томас Мальтон Гислендский вернулся домой из крестового похода не с пустыми руками – он привез в Британию Святой Грааль. В долгих скитаниях он приобрел надежного и верного друга – русского калику Олега. И могущественных врагов, которых называют Семеро Тайных и которые никак не хотят оставить друзей в покое. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©
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