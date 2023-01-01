Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. Сэмюэл Хантингтон. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Еще недавно историки полагали, что миром правят идеологии, а победа США в холодной войне стала гарантией прекращения всех сколько-нибудь серьезных конфликтов. Прошло совсем немного времени, и мир увидел, какими противоречиями раздираемы бывшие советские республики, некогда единая Югославия, исламский мир. Оказалось, что главную роль играют не идейные различия, а цивилизационные. Религия и культура взяли реванш. Легендарный американский политолог Сэмюэл Хантингтон первым всесторонне описал этот парадокс. В своем масштабном труде «Столкновение цивилизаций» он приглашает читателей изучить основные мировые цивилизации, включая западную, православную и синскую, объясняет, какие принципы управляют ими, и предлагает заглянуть в будущее, которое может оказаться еще более непредсказуемым, чем мы предполагаем.





Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка слушать на видеосервисе Wink.