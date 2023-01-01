Столичная романтика: ищу парня попроще. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Оксаны Алексеевой «Столичная романтика: ищу парня попроще». Я его нашла! Простачок, но красавчик – все поверят, что в такого я могла бы влюбиться. Вот только вышла загвоздка: Юра Невский не выносит высокомерных избалованных стерв, решающих проблемы щелчком папиных пальцев. И что же мне делать? Перестать быть собой? Притвориться – тьфу, аж мурашки по коже – добродушной нищей лохушкой? Я могу! Я же Марта Акимова, способная вообще на всe. Но так ли Юра прост на самом деле?



Столичная романтика: ищу парня попроще слушать на видеосервисе Wink.