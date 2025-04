Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить. Райан Холидей,Стивен Хансельман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Работы всех великих философов-стоиков в одной книге, по одной мудрой мысли на каждый день. Каждая из мыслей проанализирована, дополнена историями и упражнениями, чтобы глубже понять, о чем идет речь и найти ответы на волнующие вас сегодня вопросы. Роб Уокер – колумнист и журналист, пишущий о дизайне, технологиях, бизнесе, искусстве и на другие темы для The New York Times, The Atlantic, NewYorker.com, Design Observer, Bloomberg Businessweek и Lifehacker. Он также работает на кафедре дизайна продуктов программы MFA Школы визуального искусства. Другие книги автора – Buying In, Letters from New Orleans и Significant Objects (в соавторстве с Джошуа Гленном).



