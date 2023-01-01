WinkАудиокнигиСтоик / The Stoic. Теодор Драйзер
Стоик / The Stoic. Теодор Драйзер (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки785 мин16+
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Сюжет
Длительность записи: 13 часов и 5 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Книга для чтения на английском языке. «Стоик» – заключительная часть «Трилогии желания» знаменитого американского п�исателя Теодора Драйзера. В центре повествования постаревший Фрэнк Каупервуд, человек, у которого есть три страсти в жизни: деньги, женщины и предметы искусства.
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