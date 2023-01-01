Стоик. Теодор Драйзер (книга, 1947) слушать онлайн

Сюжет

Теодор ДРАЙЗЕР [1871 – 1945] – американский писатель. «Стоик» – последний роман «Трилогии желаний». В основу романа положена биография реального бизнесмена – реальная фигура трамвайного короля Америки Чарлза Йеркса. Точно до скрупулезности Драйзер описывает психологию могущественного дельца в период потрясений и поражения в бизнесе. Жизненное кредо главного героя романа Каупервуда – не вступать в дружбу с людьми менее сильными и менее деловитыми, чем он сам. Основной принцип сексуальных отношений: каждый должен обладать полной свободой, и добиваться этого, не считаясь ни с чем. Сможет ли этот человек снова подняться на свой Олимп, достичь новых успехов? Слушайте.



Стоик слушать на видеосервисе Wink.