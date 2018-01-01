Стоик. Теодор Драйзер (книга, 1947) слушать онлайн

Сюжет

Третий, заключительный роман «Трилогии желания», изданный в 1947 году уже после смерти писателя. После неудачи в Чикаго, когда противники не позволили ему продлить транспортные концессии, Каупервуд переносит деятельность в Лондон, решив заняться строительством линий метрополитена. Каупервуд�у удаeтся заручиться поддержкой лорда Стэйна, имеющего обширные связи в Англии, и его делового партнeра Джонсона. Во время отдыха у Капервуда обнаруживают смертельное заболевание, врачи опасаются, что он не проживет и года…© перевод: Т. Кудрявцева (наследники) © перевод: М. Богословская (наследники) ©



Стоик слушать на видеосервисе Wink.