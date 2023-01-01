Сто загадок современной медицины для чайников. Александр Волков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бесспорно, современная медицина развивается семимильными шагами. Прогресс практического и экспериментального разделов медицины просто удивителен. Каждый год делаются необыкновенные открытия, создаются более совершенные лекарственные препараты, разрабатываются новые методы профилактики и лечения смертельных в прошлом заболеваний. Благодаря усилиям исследователей и врачей сотни тысяч людей обретают новую жизнь, навсегда избавляясь от тяжелейших недугов.



Сто загадок современной медицины для чайников слушать на видеосервисе Wink.