Сто загадок современной медицины для чайников. Александр Волков
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Сто загадок современной медицины для чайников. Александр Волков

Сто загадок современной медицины для чайников. Александр Волков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература880 мин12+
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Сюжет

Бесспорно, современная медицина развивается семимильными шагами. Прогресс практического и экспериментального разделов медицины просто удивителен. Каждый год делаются необыкновенные открытия, создаются более совершенные лекарственные препараты, разрабатываются новые методы профилактики и лечения смертельных в прошлом заболеваний. Благодаря усилиям исследователей и врачей сотни тысяч людей обретают новую жизнь, навсегда избавляясь от тяжелейших недугов.

Сто загадок современной медицины для чайников слушать на видеосервисе Wink.

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