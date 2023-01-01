Стивен Хокинг. О дружбе и физике. Леонард Млодинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вдохновляющая история Стивена Хокинга. Стивен Хокинг был одним из наиболее влиятельных физиков современности, и его жизнь затронула и отчасти поменяла жизни миллионов людей. Леонард Млодинов обращается к тем двум десятилетиям, в которые он был коллегой и другом ученого, чтобы нарисовать его портрет – уникальный и очень личный. Он знакомит с Хокингом-гением, ломающим голову над загадками Вселенной и всего мироздания и в конце концов формулирующим смелую теорию об излучении черных дыр, которая заставила космологов и физиков посмотреть на проблему происхождения космоса с абсолютно нового угла. Мы встречаем Хокинга, болезнь которого не позволяет ему произносить больше шести слов в минуту, но который не забывает шутить. Наконец, на этих страницах речь идет о Хокинге-друге, который умел выражать целую палитру эмоций, нахмурив или подняв бровь. Леонард Млодинов вводит нас в комнату, где Хокинг утоляет свою страсть к вину, карри и музыке делится чувствами в отношении любви, смерти и немощи тела борется с дилеммами из области философии и физики. И во всем этом проступает непобедимый человеческий дух. Эта аудиокнига не только о науке, но о самой жизни и ее способности преодолевать невероятные преграды.



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