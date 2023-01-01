Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. Ицхак Адизес (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О том, что «идеального руководителя» не существует, потому что один человек просто не способен выполнять одинаково хорошо все четыре роли, необходимые для эффективного руководства организацией: быть и производителем результатов, и администратором, и предпринимателем, и интегратором. Место несуществующего «идеального руководителя» должна занять взаимодополняющая команда менеджеров, каждый член которой умеет выполнять одну из ролей в совершенстве, а остальными владеет на приемлемом уровне. При этом важно, чтобы в команде не было руководителей, которые концентрируются только на одной роли, полностью забывая про остальные. Такие перекосы делают менеджмент неэффективным и ставят под угрозу судьбу организации.



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