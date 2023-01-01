Стиль Мадам Шик: секреты французского шарма и безупречных манер. Дженнифер Скотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уютным вечерком истинная парижанка составит вам теплую компанию и поделится важными секретами французского стиля. После душевных бесед с Мадам Шик, вы сможете легко очаровывать собеседников, будете всегда выглядеть идеально, не тратя на это много времени и денег. А также вы сможете демонстрировать навыки элегантной хозяйки, которая не боится принимать гостей и активно поддерживает традиции семейного ужина.



Стиль Мадам Шик: секреты французского шарма и безупречных манер слушать на видеосервисе Wink.