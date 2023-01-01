Стихотворения в прозе. Иван Тургенев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Цикл «Стихотворения в прозе» создан Иваном Тургеневым в последние годы жизни. Несколько десятков небольших произведений затрагивают самые разные темы – одни посвящены общественно-политическим проблемам, другие – это размышления писателя о русском народе, о родине, о счастье и красоте, о гу�манности человеческих отношений.



Стихотворения в прозе слушать на видеосервисе Wink.