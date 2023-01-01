WinkАудиокнигиСтихотворения в прозе. Иван Тургенев
Стихотворения в прозе. Иван Тургенев (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Классика, Русская литература200 мин12+
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Сюжет
Цикл «Стихотворения в прозе» создан Иваном Тургеневым в последние годы жизни. Несколько десятков небольших произведений затрагивают самые разные темы – одни посвящены общественно-политическим проблемам, другие – это размышления писателя о русском народе, о родине, о счастье и красоте, о гу�манности человеческих отношений.
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