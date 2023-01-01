Стихотворения. Сафо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитая древнегреческая поэтесса Сафо, представительница музыкально-песенной лирики, уроженка острова Лесбос, воспела в своих бессмертных стихах нежную любовь и мучительную страсть. В произведениях Сафо личные переживания переплетались с изображениями чувств и событий, созданными творческой фантазией. Поклонение красоте и служение искусству – вечные темы ее задушевной лирики. Легенда гласит, что Сафо бросилась в море с Левкадской скалы из-за любви к юноше Фаону, отказавшему поэтессе во взаимности.



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