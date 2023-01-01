Стихотворения. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых фатальных личностей в истории отечественной словесности, Михаил Юрьевич Лермонтов занимает особое место в русской литературе. Его неповторимый поэтический голос поражает своей таинственной глубиной и мощью, мужественным и трагическим звучанием. Виднейшие художники слова: Достоевский, Толстой, их последователи – откликались на этот голос, испытывали в своих исканиях лермонтовское смятение духа, переживали его борение с самим собою, перенимали его искренность без пафосности…



Стихотворения слушать на видеосервисе Wink.