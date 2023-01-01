Стихотворения. Максимилиан Волошин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932) – поэт, художник, литературный критик, искусствовед, яркий представитель «Серебряного века» русской культуры. В поисках своего пути в жизни и творчестве много путешествовал, увлекался модными в ту пору духовными практиками и учениями. Выступил противником I Мировой войны и даже отправил письмо военному министру с отказом участвовать в ней. Разуверившись в Февральской революции, Октябрьскую принял как исторически неизбежную, но Гражданскую войну оправдать не мог – и спасал в своем доме в Коктебеле и красных, и белых. А в 1924 году сделал его писательским домом творчества, каковым он и остался после смерти хозяина… Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? Была ли ты? есть? или нет? Омут… стремнина… головокруженье… Бездна… безумие… бред… Все неразумно, необычайно: Взмахи побед и разрух… Мысль замирает пред вещею тайной И ужасается дух. («Россия»)



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