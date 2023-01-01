Стихотворения. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник вошли наиболее известные стихотворения и поэмы великого писателя Эдгара Аллана По – «Ворон», «Фейная страна», «К Елене», «Аннабель Ли» и другие. Эдгара По справедливо считают родоначальником символизма в поэзии. Его стихи полны образов, порой фантастических, их звучание очень мелодично, почти музыкально, а смысл стихов каждый понимает по-своему. Именно поэтому переводы стихотворений таинственного мистификатора Эдгара По так сильно отличаются друг от друга. Кто-то из переводчиков старался передать мелодику и настроение лирики По, а кто-то пытался как можно ближе к оригиналу перевести текст. В любом случае, поэты Константин Бальмонт и Валерий Брюсов блестяще перевели стихотворения Эдгара По, давая нам возможность взглянуть на эти шедевры под разными углами. Кроме того, каждый из переводчиков составил биографический очерк об Эдгаре По. Эти очерки также представлены на диске.



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