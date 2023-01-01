Стихотворения. Читает Анна Большова. Марина Цветаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Диск посвящен творчеству великого русского поэта ХХ века Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941 гг.). В прекрасном исполнении актрисы театра «Ленком» Анны Большовой звучат 83 стихотворения, многие из которых записаны и исполняются впервые. 1. Вы счастливы? 2. Под лаской плюшевого пледа… 3. Сегодня таяло… 4. Вам одеваться было лень… 5. Сегодня часу в восьмом… 6. Ночью над кофейной гущей… 7. Как весело сиял снежинками… 8. Свободна, шея поднята… 9. Ты проходишь своею дорогою… 10. Могу ли не вспомнить я… 11. Все глаза под солнцем жгучи… 12. Сини подмосковные холмы… 13. Повторю в канун разлуки… 14. Есть имена как душные цветы… 15. Хочу у зеркала, где муть… 16. Впервой любила ты… 17. Вспомяните! Всех голов мне дороже… 18. Моим стихам, написанным так рано… 19. Самоубийство 20. Голубые, как небо, воды… 21. Камерата 22. Мирок 23. Солнцем жилки налиты – не кровью… 24. Ты запрокидываешь голову… 25. Царь и Бог! Простите малым… 26. В зале 27. Вокзальный силуэт 28. Колдунья 29. Лесное царство 30. Даме с камелиями 31. Людовик XVII 32. В Париже 33. Тебе – через сто лет 34. Бальмонту 35. Евреям 36. Стихи о Москве (Облака вокруг) 37. Из рук моих – нерукотворный град… 38. Мимо ночных башен… 39. Настанет день – печальный, говорят… 40. Над городом, отвергнутым Петром… 41. Над синевою подмосковных рощ… 42. Семь холмов как семь колоколов… 43. Москва! Какой огромный… 44. Красною кистью… 45. В Кремле 46. Москве (Когда рыжеволосый самозванец…) 47. Гришка-вор тебя не ополячил… 48. Московский герб 49. А...Слушайте книгу.



Стихотворения слушать на видеосервисе Wink.