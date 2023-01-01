Стихотворения. Александр Блок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий русский поэт, ярчайший представитель Серебряного века отечественной культуры, Александр Блок оставил бесценное творческое наследие. Проникновенный лиризм, завораживающая страстность и музыкальность поэтической речи привлекли внимание знаменитых современников Блока – ему посвящ�ала свои стихи Марина Цветаева, о нем писали Владислав Ходасевич и Анна Ахматова – и восхищение миллионов читателей. В сборник вошли поэма «Двенадцать», стихотворения «Скифы», «Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и другие.



Стихотворения слушать на видеосервисе Wink.