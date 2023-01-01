WinkАудиокнигиСтихия запретных желаний. Елена Рейн
Стихия запретных желаний. Елена Рейн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези451 мин18+
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Сюжет
С детства Виктория была одинока и нелюбима матерью, потому что полукровка. И когда девушка осталась одна с маленьким братом на руках, старалась сделать все, чтобы выжить. Но на вечеринке по случаю дня рождения единственной подруги возникла ужасная ситуация, последствия которой привели Вику в �объятия сильного, нелюдимого, сурового волка-одиночки. И как поступить теперь? Бегать и прятаться, как мать, всю свою жизнь? Или найти другой выход? Что сделать, чтобы уберечь брата от страданий, которые испытала сама?
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