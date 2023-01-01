WinkАудиокнигиСтихи в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Владимир Маяковский
Стихи в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Владимир Маяковский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия157 мин12+
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Сюжет
Писатель и литературовед, автор объeмной монографии, посвящeнной Владимиру Маяковскому, Дмитрий Быков читает стихи поэта и фрагмент книги «Мое открытие Америки». Завершает аудиокнигу рассказ Дм.Быкова об авторе.
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