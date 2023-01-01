Стихи. Сергей Есенин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы держите в руках сборник стихотворений Сергея Александровича Есенина. Сергей Есенин, примерявший в жизни и в творчестве всевозможные маски – от деревенского Леля до уличного повесы и хулигана, – оставил нам чудесное поэтическое наследство. Лирика Есенина покоряет и захватывает нас в свой «песенный плен» удивительной гармонией чувства и слова, мысли и образа. Это стихи, которые можно слушать снова и снова, каждый раз находя что-то новое и близкое. Стихи, которые помнят наизусть и поют под гитару даже те, кто вообще-то стихов не читает, потому что Есенин – не просто поэт, обладатель феноменального дара, он – певчая душа России.



Стихи слушать на видеосервисе Wink.