Стихи. Марина Цветаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед…" Эти слова совсем еще юной Марины Цветаевой оказались пророческими – ее стихи обрели и популярность, и признание. "Школьная библиотека" приглашает своих слушателей в яркий и самобытный мир поэзии Марины Цветаевой, мир, никог�да не оставлявший равнодушными русских читателей – ни ее современников, ни представителей последующих поколений.



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