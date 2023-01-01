Стихи и сказки. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

А.С.Пушкин СТИХИ И СКАЗКИ с участием Михаила Козакова и Сергея Роста Содержание: «У лукоморья…», Сказка о золотом петушке, Сказка о попе и работнике его Балде, Зимний вечер, Туча, Золото и булат, Песнь о вещем Олеге, Няне, Анчар, Узник, К*** «Я помню чудное мгновенье…», « Храни меня, мой талисман», Цве�ток, Птичка, Царское село, « Я вас любил: любовь еще быть может…», Соловей и роза, Признание, Зимнее утро, Пророк, Поэту, Медный всадник (отрывки), «Если жизнь тебя обманет…», Евгений Онегин (отрывки), К Чаадаеву, 19 октября 1827, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»



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