Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский
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Детям
Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский

Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Поэзия278 мин0+

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О книге

После успешного дебюта сборника «Детские рассказы для внеклассного чтения» на адрес нашего издательства пришло много писем с просьбой издать аналогичный стихотворный сборник. Ведь согласитесь, и учителям и родителям, а самое главное детям, очень удобно, когда под одной обложкой, на одном диске собраны практически все стихи, рекомендованные для чтения и изучения на уроках литературы с 5-го по 11 классы. Мы всегда стараемся идти навстречу пожеланиям наших слушателей. Поэтому просим любить и жаловать наш новый проект – сборник «Стихи для внеклассного чтения», в который вошли произведения: А.Блок Я никогда не понимал Ночь, улица, фонарь, аптека Русь И.Бунин Последний шмель Вечер Слово С.Есенин Отговорила роща золотая Пороша С добрым утром Лебедушка В.Жуковский Там песни пчичек сладогласны Жаворонок Лесной царь А.Кольцов Раздумья селянина Косарь М.Лермонтов Бородино Демоны А.Майков Весна Уходи зима седая Осень Ласточки А.Плещеев Отдохну-ка, сяду у лесной опушки Весна После грома, после бури И.Крылов Квартет Мартышка и очки Я.Полонский Дорога Зимний путь В.Маяковский Хорошее отношение к лошадям Разговор на Одесском рейде Н.Некрасов Крестьянские дети Дедушка Мазай и зайцы А.Пушкин Руслан и Людмила Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Ф.Тютчев Весенние воды Есть в осени превоначальной Чародейкою зимою Зима недаром злится А.Фет Ласточки пропали Скрип шагов вдоль улиц белых

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Жанр
Поэзия
Время
278 мин / 04:38

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