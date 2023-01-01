После успешного дебюта сборника «Детские рассказы для внеклассного чтения» на адрес нашего издательства пришло много писем с просьбой издать аналогичный стихотворный сборник. Ведь согласитесь, и учителям и родителям, а самое главное детям, очень удобно, когда под одной обложкой, на одном диске собраны практически все стихи, рекомендованные для чтения и изучения на уроках литературы с 5-го по 11 классы. Мы всегда стараемся идти навстречу пожеланиям наших слушателей. Поэтому просим любить и жаловать наш новый проект – сборник «Стихи для внеклассного чтения», в который вошли произведения: А.Блок Я никогда не понимал Ночь, улица, фонарь, аптека Русь И.Бунин Последний шмель Вечер Слово С.Есенин Отговорила роща золотая Пороша С добрым утром Лебедушка В.Жуковский Там песни пчичек сладогласны Жаворонок Лесной царь А.Кольцов Раздумья селянина Косарь М.Лермонтов Бородино Демоны А.Майков Весна Уходи зима седая Осень Ласточки А.Плещеев Отдохну-ка, сяду у лесной опушки Весна После грома, после бури И.Крылов Квартет Мартышка и очки Я.Полонский Дорога Зимний путь В.Маяковский Хорошее отношение к лошадям Разговор на Одесском рейде Н.Некрасов Крестьянские дети Дедушка Мазай и зайцы А.Пушкин Руслан и Людмила Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Ф.Тютчев Весенние воды Есть в осени превоначальной Чародейкою зимою Зима недаром злится А.Фет Ласточки пропали Скрип шагов вдоль улиц белых



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