Стихи. Читает Вера Павлова. Михаил Кузмин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В продолжение нашей поэтической серии «Поэты серебряного века в исполнении Веры Павловой» мы рады представить вам новинку «Михаил Кузмин. Читает Вера Павлова». Дизайн диска отличается изысканным минимализмом и выдержан в духе всей поэтической серии, в которой уже вышли диски со стихами Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и Александра Блока. Как и прежде, для музыкального оформления диска был выбран музыкальный инструмент, созвучный даже не самим стихам, а скорее образу поэта в целом. Для Михаила Кузмина таким инструментом стали гусли. Комментарий к диску дал главный редактор газеты Книжное обозрение Александр Гаврилов.



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