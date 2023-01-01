Стихи. Анна Ахматова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами сборник, в который вошли жемчужины лирики Ахматовой – стихи, относящиеся к самым разным этапам ее творчества – от ранних, акмеистских сборников «Вечер», «Четки» и «Белая стая» до поздних, зрелых, мастерских творений – циклов «Нечет» и «Бег времени»… Поэзия Ахматовой светла, мудра и прекрасна. Такой она и предстает перед своими слушателями.



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