WinkАудиокнигиСтеклянный человек. Валерий Печейкин
Стеклянный человек. Валерий Печейкин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза423 мин18+
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Сюжет
Эта книга – роскошный интеллектуальный стендап, темой для которого становится сама жизнь. Школьные экскурсии, работа в штабе Жириновского, поход в супермаркет, современный театр, Москва, Ташкент, Европа… Свободный жанр свободного человека, ирония и сострадание, а кроме этого – чувство, что н�аконец-то все назвал своими именами. И если рассказы из первой книги Печейкина сравнивали с рассказами Чехова, то вторая книга – это скорее Достоевский времен «Бесов» или Ильф и Петров вкупе с Булгаковым.
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