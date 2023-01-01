Стеклянный человек. Валерий Печейкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – роскошный интеллектуальный стендап, темой для которого становится сама жизнь. Школьные экскурсии, работа в штабе Жириновского, поход в супермаркет, современный театр, Москва, Ташкент, Европа… Свободный жанр свободного человека, ирония и сострадание, а кроме этого – чувство, что н�аконец-то все назвал своими именами. И если рассказы из первой книги Печейкина сравнивали с рассказами Чехова, то вторая книга – это скорее Достоевский времен «Бесов» или Ильф и Петров вкупе с Булгаковым.



Стеклянный человек слушать на видеосервисе Wink.