Стажеры. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Юный вакуум-сварщик Юра Бородин отстал от своей группы, которая отправилась работать на один из спутников Сатурна. Чтобы попасть на Сатурн, Юра становится стажeром на фотонном космическом корабле «Тахмасиб». По пути его ждут захватывающие приключения в различных уголках Солнечной системы вместе с инспектором Международного управления космических сообщений Владимиром Юрковским, капитаном корабля Алексеем Быковым, штурманом Михаилом Крутиковым и бортинженером Иваном Жилиным, которые хорошо знакомы читателям по другим книгам братьев Стругацких. Помимо увлекательного сюжета в повести ярко звучит тема дружбы и человечности, величия науки и преданности идеалам, соотношения ценности человеческой жизни и свершения, открытия, подвига…



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