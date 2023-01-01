Ставь цели! Найти свою цель и достичь ее за 1 год. Ицхак Пинтосевич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авторская методика обучения тому, как эффективно двигаться в выбранном направлении и достигать целей, не забывая радоваться и получать удовольствие от жизни. Получите «инструменты» для целенаправленной, гармоничной жизни! Ицхак Пинтосевич – тренер успеха №1 на русскоязычном пространстве, он занимает второе место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности. Ицхак создал уникальную систему развития личности и бизнеса, которой делится с слушателями этой аудиокниги-тренинга. В аудиокниге даны четкие алгоритмы постановки цели эффективные стратегии и инструменты для достижения результата полезные советы по преодолению препятствий на пути к цели понятные рекомендации, как найти гениальную бизнес-идею и свою нишу в бизнесе. Аудиокнига содержит биографии Стива Джобса и Билла Гейтса.



Ставь цели! Найти свою цель и достичь ее за 1 год слушать на видеосервисе Wink.