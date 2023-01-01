Статский советник. Борис Акунин
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Статский советник. Борис Акунин

Статский советник. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы569 мин16+

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Сюжет

1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны среди молодежи, повсюду возникают революционные кружки. Но не для всех это только мода. Группа, называющая себя «Б. Г.», работает точно и дерзко. Убит сибирский генерал-губернатор, убийца – человек, предъявивший документы на имя Эраста Фандорина. Эраст Петрович принимает вызов и берется за расследование. Кто стоит за буквами «Б. Г.»? Что сделало их террористами? Ради чего они совершают свои кровавые преступления?

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