Статский советник. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны среди молодежи, повсюду возникают революционные кружки. Но не для всех это только мода. Группа, называющая себя «Б. Г.», работает точно и дерзко. Убит сибирский генерал-губернатор, убийца – человек, предъявивший документы на имя Эраста Фандорина. Эраст Петрович принимает вызов и берется за расследование. Кто стоит за буквами «Б. Г.»? Что сделало их террористами? Ради чего они совершают свои кровавые преступления?



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