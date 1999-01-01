WinkАудиокнигиСтатский советник. Борис Акунин
Статский советник. Борис Акунин (книга, 1999) слушать онлайн
1999, Аудиокнига
Детективы624 мин16+
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О книге
1891 год. В Москве и Санкт-Петербурге царит политический террор. Расследуя дело о вероломном убийстве генерал-губернатора Храпова, статский советник Эраст Фандорин уже практически вычислил убийцу. Но все попытки арестовать злоумышленника приводят к беспощадной охоте на самого Фандорина… Он при�нимает вызов преступников. Теперь ему предстоит не только найти предателя, снабжающего террористов секретной информацией, но и выяснить, кто стоит во главе так называемой Боевой Группы. © Б. Акунин ©
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