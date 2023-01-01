Статьи и тезисы. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Статьи и тезисы 1. Апрельские тезисы (0:11:52) 2. Лев Толстой как зеркало русской революции (0:50:46) 3. Пролетарская революция и ренегат Каутский (4:52:45) 4. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина (1:42:49) 5. Три источника и три составные части марксизма (0:14:00)



Статьи и тезисы слушать на видеосервисе Wink.