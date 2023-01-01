Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности. Саидмурод Давлатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – пошаговое руководство по тому, как стать состоятельным человеком. Успешный предприниматель и международный бизнес-тренер Саидмурод Давлатов предлагает систему, призванную полностью перенастроить ваше мышление и поведение. Автор объясняет, как за 18 месяцев подчинить себе денежный поток и сделать его максимально стабильным. Он помогает довести навыки по управлению финансами до автоматизма, навсегда избавив вас от страхов перед бедностью. Сможете ли вы полгода прожить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу? Есть ли у вас финансовый план на ближайший год? Получаете ли вы столько, сколько заслуживаете? Сможете ли вы когда-нибудь жить на процент от вложенных денег? Если на какой-либо вопрос вы отвечаете “нет”, вам однозначно стоит прочитать эту книгу.



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