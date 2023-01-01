WinkАудиокнигиСтарые русские сказки на новый лад (сборник). Эдуард Успенский
Старые русские сказки на новый лад (сборник). Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн
5.32020, Аудиокнига
Детская литература228 мин12+
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Сюжет
Книга «Старые русские сказки на новый лад» Э. Успенского – это самые что ни на есть классические русские сказки про Финиста – Ясна сокола, Федота-стрельца, Кощея Бессмертного и Серого Волка. Сказки старые, а комментарии писателя – новые, понятные современным детям, у которых при чтении наверн�яка возникает много вопросов про быт и удивительные традиции и нравы наших предков. Для среднего школьного возраста.
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