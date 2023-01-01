Старые годы и другие рассказы. Павел Мельников-Печерский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мельников Павел Иванович (псевдоним – Андрей Печерский) [25.10(6.11).1818, Нижний Новгород, ныне г.Горький, – 1(13).2.1883, там же], русский писатель. Родился в дворянской семье. Окончил словесный факультет Казанского университета (1837). Был учителем. С 1847, служа чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе, а затем (с 1850) в министерстве внутренних дел, участвовал в мероприятиях по «искоренению раскола». В 1866 вышел в отставку. Павел Иванович принадлежал к числу выдающихся русских литераторов середины XIX века. Оригинальная творческая индивидуальность, острая наблюдательность, знание народного быта и фольклора, прекрасное владение народной речью выдвинули его в ряд значительных писателей в то время, когда в литературе действовали такие корифеи критического реализма, как Л.Н.Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров. В своих рассказах Мельников-Печерский красочно рассказывает о характерах и жизни людей 18-го – начала 19-го веков. Перед нами встают живые люди того времени. В «Бабушкиных россказнях» людям высшего общества XVIII века, в том числе и бабушке, говорящим на своеобразном жаргоне, включающем огромное количество иностранных слов и сочетающем их с самым грубым просторечием, противопоставлена Настенька Боровкова, говорящая на чистом, выразительном народном языке. Эта героиня, с непростой судьбой правдолюбца, вызывает искренние симпатии слушателя. Как бы в противовес Насти Боровковой в рассказе «Старые годы» Паве...Слушайте книгу.



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