WinkАудиокнигиСтартап. Настольная книга основателя. Стив Бланк,Боб Дорф
Стартап. Настольная книга основателя. Стив Бланк,Боб Дорф (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература1023 мин12+
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Сюжет
Это настоящая энциклопедия для всех предпринимателей, открывающая секрет успеха стартапов – революционную методику развития потребителей Стива Бланка. Вам надо как можно раньше выйти из офиса и проверить свою бизнес-модель на реальных потребителях, внося в первоначальную идею изменения, и�ногда весьма значительные, а затем опять выйти и проверить новую модель – и никогда не прекращать этот процесс итераций. Книга Стива Бланка и Боба Дорфа не только описывает самый передовой опыт создания стартапов, но и дает четкую методику того, как создаются новые бизнесы, шаг за шагом.
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