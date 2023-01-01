Стартап. Настольная книга основателя. Стив Бланк,Боб Дорф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это настоящая энциклопедия для всех предпринимателей, открывающая секрет успеха стартапов – революционную методику развития потребителей Стива Бланка. Вам надо как можно раньше выйти из офиса и проверить свою бизнес-модель на реальных потребителях, внося в первоначальную идею изменения, и�ногда весьма значительные, а затем опять выйти и проверить новую модель – и никогда не прекращать этот процесс итераций. Книга Стива Бланка и Боба Дорфа не только описывает самый передовой опыт создания стартапов, но и дает четкую методику того, как создаются новые бизнесы, шаг за шагом.



Стартап слушать на видеосервисе Wink.