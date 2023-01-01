Старосветские помещики. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Оскорбления, анекдотические обиды, долгая тяжба… И все это – между двумя, вроде бы, хорошими друзьями, славными и достойными жителями Миргорода. Но их странная, на первый взгляд, ссора – закономерность, подчеркивающая нищету духа, узость интересов, убогость существования людей, жалость к которым смешивается с презрением. Патриархальный быт двух тихих, доживающих свой век старичков… Коротающих свои тусклые дни в заботах о вкусных обедах и ужинах да в легком беспокойстве о здоровье… Дальше этого интересы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны не идут. И трудно сказать, чего больше в интонации Гоголя: иронии или доброй усмешки…



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