Старое житье. Михаил Пыляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каким был распорядок дня генералиссимуса Суворова и что было у него на столе как он разговаривал с властьпредержащими? Какой модный аксессуар франты времен Александра I называли «Права человека»? Какие танцы были популярны и как составлялись пары на придворных балах откуда само это слово «бал»? Что во время войны 1812 года спасло жизнь князю Тюфякину, случайно заговорившему в церкви по-французски? А также жизнь актеров первых русских театров, азартные игры и народные развлечения, известные сердцееды, авантюристы и оригиналы, юродивые и пустосвятцы второй половины XVII – начала XIX веков. Картины повседневной жизни того времени М.И.Пыляев описывает увлекательно и с неподражаемой иронией.



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