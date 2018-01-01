Старик Хоттабыч (спектакль). Лазарь Лагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательная повесть-сказка о приключениях «прославленного во всех четырех странах света» джинна Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба и юного пионера Вольки Костылькова давно полюбилась детям нашей страны. О веселом старике и его друзьях не раз снимали фильмы и ставили спектакли. На этом диске слушатель найдет новую инсценировку истории о похождениях доброго чудака Хоттабыча, осуществленную известными российскими артистами. © Л. Лагин (наследники) ©



Старик Хоттабыч (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.