Старая Москва. Михаил Пыляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга Михаила Ивановича Пыляева – уникальная энциклопедия-путеводитель по той Москве, которая и сейчас существует в названиях улиц, переулков, в старинных зданиях, дворцах и, конечно же, в неповторимых и ярких персонажах московской истории. Среди них и те, кто строили дворцы и закладывали парки, держали театры, устраивали празднества, и те, кто прославился всевозможными авантюрами, подвигами, романтическими приключениями – все они становились действующими лицами забавных, поучительных и удивительных историй.



Старая Москва слушать на видеосервисе Wink.