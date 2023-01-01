Старая Англия. Сказания и легенды. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Редьярд Киплинг – один из самых известных детских писателей. Большинство его сказок связано с природой Индии, где писатель родился. Прожив бурную, насыщенную путешествиями жизнь, написав множество детских книг, уже ставших к тому времени бестселлерами, Киплинг вернулся в Англию, где посвятил свое мастерство сказочника и весь литературный опыт легендарной истории и предания «настоящей» старой Англии. Сказания и легенды старой Англии справедливо можно назвать жемчужиной творчества Киплинга, так как в сюжетных линиях переплетается немало и скрытого смысла, предлагающего читателю задуматься и попытаться самому определить: что зло, а что добро что неотвратимо, а что можно попробовать изменить попробовать понять, что такое счастье и в чем смысл жизни. "Я расположил материал в три-четыре наложенных друг на друга слоя, которые могут открываться читателю, а то и нет, в зависимости от его возраста и жизненного опыта".



Старая Англия слушать на видеосервисе Wink.