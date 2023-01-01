Станция на горизонте. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ранний роман Ремарка, в котором он только нащупывает основные темы, ставшие ключевыми в его творчестве… Автогонщики. Мужчины, живущие на адреналине. Они – кумиры светских красавиц. Они зарабатывают большие деньги и рискуют жизнью. Но в действительности шлемы «королей автогонок» скрывают усталые лица классических представителей «потерянного поколения», так и не сумевших опомниться от кошмара Первой мировой.



Станция на горизонте слушать на видеосервисе Wink.